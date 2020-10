Jean Dujardin dans la peau de Nicolas Sarkozy : les premières images de "Présidents" dévoilées

C'est un nouveau challenge que se lance aujourd'hui Jean Dujardin. L'acteur emblématique vient de commencer le tournage d'un nouveau film "Présidents". Dans ce dernier, il incarnera l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Une comédie réalisée par Anne Fontaine et qui raconte l'histoire et la relation entre Nicolas Sarkozy et François Hollande qui sera lui incarné par Grégory Gadebois. La réalisatrice s'était confiée sur ce nouveau projet en août dernier dans les colonnes de La Nouvelle République.

"Les deux personnages principaux, inspirés de François Hollande et Nicolas Sarkozy, seront joués par Grégory Gadebois et Jean Dujardin. Je commence le tournage en octobre. Ça parle de la comédie du pouvoir et de la difficulté de ne plus être aux commandes. C’est la rencontre de deux adversaires politiques qui vont vivre une sorte d’aventure. Je crois que c’est très drôle. Ça m’a été inspiré par ce moment si particulier du confinement".

Un détail ne passe pas inaperçu...

Ce jeudi 8 octobre, Jean Dujardin vient de publier les premières images de ce nouveau projet. Sur Instagram, il a dévoilé une photo du tournage, aux côtés de "François Hollande". Il a accompagné la photo de la légende suivante : "Il était une fois François et Nicolas". Mais un détail a particulièrement intrigué les internautes, et plus précisément ses amis comédiens. La différence de taille entre le mari de Nathalie Péchalat et Nicolas Sarkozy : "J'aurai plutôt vu Christian Clavier en président Sarkozy mais bon… hâte de voir ça" a-t-on pu lire, "enfin, un Nicolas qui s'est un peu fait pousser les jambes quand même", ou encore "c'est Nicolas qui a été très content quand il a découvert le casting".

Par J.F.