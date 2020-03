Jean Dujardin exilé en Suisse ? Sa réponse pleine d'ironie

Ce vendredi 6 mars, le magazine Public fait sa Une sur Jean Dujardin et Nathalie Péchalat. Après la polémique autour du film "J'Accuse" de Roman Polanski aux César 2020, le comédien et sa femme auraient décidé de quitter la France pour s'installer en Suisse. Sur Instagram, le principal intéressé a réagi à la rumeur, non sans humour. Non Stop People vous en dit plus.