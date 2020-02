Jean Dujardin fait marche arrière sur Instagram tandis que Nathalie Péchalat le soutient

Alors que la polémique autour des 12 nominations du film "J'Accuse" a créé de vives tensions à l'approche de la 45ème cérémonie des César, Roman Polanski a décidé de ne pas s'y rendre. Une décision pas si surprenante car le réalisateur est accusé par plusieurs femmes de viol et d'agressions sexuelles. L'équipe du film s'est unie au cinéaste et personne n'était présent pour recevoir les trois récompenses glanées au fil de la soirée. Des victoires polémiques qui ont causé le départ précipité d'Adèle Haenel de la salle. Juste avant la cérémonie, Jean Dujardin avait tenu à s'exprimer via Instagram. Il écrivait alors "Je voudrais simplement rappeler que 'J'Accuse' est le titre d'un article assez célèbre d'Emile Zola, j'espère que cela ne gêne personne ? Bonne soirée !" Avant de s'exprimer via un second post "En faisant ce film, j'ai cru et je crois encore avoir fait plus de bien que de mal". Au lendemain de la cérémonie, l'acteur oscarisé a supprimé ses deux posts…



Nathalie Péchalat au soutien de Jean Dujardin

S'il n'a pas fait de déclaration depuis les trois prix reçus par "J'Accuse" dont celui du meilleur réalisateur, Jean Dujardin a retiré ses posts Instagram. Sa femme, Nathalie Péchalat, s'est exprimée au début de la cérémonie via les réseaux sociaux également et affiche son soutien sans faille à celui qui partage sa vie "dans tous ses choix artistiques". La candidate à la présidence de la FFSG poste une photo de Jean Dujardin et revient sur son rôle dans le film polémique. "Dans 'J'Accuse' il campe un grand rôle dans un film nécessaire sur un chapitre clé de notre Histoire". Puis elle précise : "Pour ceux qui se posent des questions sur Roman Polanski, je vous invite à regarder 'Wanted and Desired', vous aurez plus de réponses qu'en les posant à une ancienne patineuse…. En tant qu'ex-sportive de haut niveau, mon champ d'action est le sport".

