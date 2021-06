Jean Dujardin : Nicolas Sarkozy ravi qu'il joue son rôle dans Présidents

Ce mercredi 30 juin sort au cinéma "Présidents", le dernier film d'Anne Fontaine avec Jean Dujardin. Ce dernier joue le rôle de Nicolas, un ancien président de la République qui supporte mal l'arrêt de sa carrière politique. Alors qu'un retour sur le devant de la scène se précise, il ressent le besoin de trouver un allié et se rend donc en Corrèze pour tenter de convaincre François, lui aussi ancien président de la République, de faire équipe avec lui. Deux personnages évidemment largement inspirés de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Interrogé par Le Parisien à l'occasion de la sortie le 7 juillet prochain de son livre "Le temps des tempêtes", Nicolas Sarkozy s'est dit ravi que Jean Dujardin ait été choisi pour l'interpréter au cinéma : "C’est l’un de nos grands acteurs et c’est un grand honneur pour moi. En plus, c’est un homme sympathique et intelligent, j’ai eu la chance de le rencontrer, je l’apprécie beaucoup" a déclaré le locataire de l'Elysée entre 2007 et 2012.

Nicolas Sarkozy taquine François Hollande

L'ancien président de la République n'a par ailleurs pas pu s'empêcher de taquiner son ancien rival socialiste François Hollande, interprété lui par Grégory Gadebois : "Eh oui… Il n’a pas de chance, François Hollande ! Jean Dujardin, c’est moi" a-t-il lâché dans un sourire avant de glisser un tacle un peu plus sévère et subtil au compagnon de Julie Gayet qui s'est rendu à une avant-première du film à Tulle : "Pour moi c’est toujours un effort de lire un livre sur moi ou de voir un film qui m’est consacré. J’ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas trop narcissique. C’est peut-être mon côté normal".

Par Benjamin S.