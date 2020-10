Jean Dujardin : Quand est prévue la sortie du prochain OSS 117 ? 

Il y a quelques mois maintenant, les fans d'Hubert Bonisseur de la Bath ont appris que leur héros préféré allait revenir pour un troisième opus "Alerte rouge en Afrique noire". Exit Michel Hazanavicius, c'est Nicolas Bedos qui réalise ce troisième volet. Et pour cause, les relations entre Jean Dujardin et le réalisateur de "The Artist" ne semblent plus au beau fixe. Une source proche confiait au Point en mai 2019 que les deux anciens amis étaient fâchés : "Ils ne sont pas fâchés à mort et, d'ailleurs, ils se sont reparlé récemment à une avant-première du Daim, mais, incontestablement, quelque chose s'est cassé entre eux. Les raisons sont complexes et le résultat d'une somme de passifs accumulés entre lui et ses producteurs, Éric et Nicolas Altmayer".

une sortie très attendue

Nicolas Bedos prend donc la lourde responsabilité de ce troisième opus : "C'est un choix qui est une parenthèse totale dans ce que j'ai l'habitude de faire, comme des sortes de vacances, extrêmement luxueuses et anxieuses en même temps. C’est un film très à charge. C’est très intéressant parce que je suis fils de pied-noir. L’antiracisme, le racisme… ce sont des réflexions dans lesquelles j’ai baigné" expliquait le fils de Guy Bedos à Première en marge du festival de Cabourg.

Le 9 octobre dernier, Jean Dujardin diffusait le premier teaser de ce nouveau volet sur les réseaux sociaux, ce qui a vivement fait réagir les fans. Mais en plus des premières images, ces derniers ont pu découvrir la date de sortie, à savoir le 3 février 2021 !

Par J.F.