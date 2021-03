Jean Dujardin : sa première photo dans le rôle de Nicolas Sarkozy

Jean Dujardin se glisse dans la peau de Nicolas Sarkozy dans la prochaine comédie d’Anne Fontaine, "Présidents". Ce mercredi 10 mars, une première photo du film a été dévoilée avec l'acteur sous les traits de l'ancien président de la république. Jean Dujardin est aux côtés de l'acteur Grégory Gadebois qui incarne François Hollande. À travers ces rôles inspirés des deux hommes politiques, le film s'inspire de leur rivalité pour raconter une étonnante aventure qui va les unir. Vivant mal l'arrêt de sa vie politique, Nicolas Sarkozy va tenter de revenir sur le devant de la scène en se tournant vers François Hollande. Ce dernier qui passe des jours paisibles en Corrèze, va voir l'autre ancien Président le rejoindre pour s'allier avec lui. L'étonnant duo va alors se lier d’amitié.

Deux anciens présidents réunis à l'écran

Un teaser dévoilé le lendemain a donné un premier aperçu du jeu de Jean Dujardin et Grégory Gadebois qui avaient déjà joué ensemble dans le film "J'accuse" de Roman Polanski. "Présidents" est attendu le 16 juin prochain au cinéma. En octobre 2020, Jean Dujardin avait dévoilé sur Instagram une photo du tournage avec son partenaire de jeu en écrivant en légende : "Il était une fois François et Nicolas ... plus qu’un biopic, une fable". Avant Jean Dujardin, Nicolas Sarkozy avait déjà été incarné sur grand écran avec Denis Podalydès dans La Conquête (2011). François Hollande avait lui déjà été incarné par Patrick Braoudé dans "La dernière campagne" (2013). En attendant, Jean Dujardin est attendu dans le troisième volet d'OSS 117, intitulé "Alerte rouge en Afrique noire", qui doit sortir en salles pour le moment le 14 avril prochain.

Par Marie Merlet