Jean Dujardin : sa réponse au tacle d'un internaute visant Nicolas Bedos

Ces derniers mois ont été mouvementés pour Nicolas Bedos. A cause de ses différents propos visant la gestion de la crise sanitaire, le réalisateur s'est retrouvé au cœur de la polémique. Entre son appel à abandonner les masques en septembre dernier, et ses tacles au ministre de la Santé Olivier Véran, Nicolas Bedos s'est attiré les critiques. Sous "cette violence" provoquée par ses prises de parole, le réalisateur du prochain "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire" a annoncé quitter les réseaux sociaux le samedi 30 janvier. "Aujourd’hui, conscient des limites de l'expression directe et de la perversion médiatique qu'elle provoque, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail", a-t-il expliqué.

Jean Dujardin fidèle à Nicolas Bedos

Alors que l’incertitude entoure la date de sortie du troisième volet d'OSS 117, prévue pour le 14 avril prochain, Nicolas Bedos voit sa réputation le poursuivre, malgré son départ des réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, Jean Dujardin dans le rôle principal du film, a partagé ce 2 février un cliché du tournage. Dans les commentaires, un internaute lui a alors écrit : "Cher Jean. Je suis un fan absolu de votre travail. Mais je dois avouer que les sorties douteuses du réalisateur du prochain OSS m'ont écoeuré. D'autant qu'il ose dire aujourd'hui qu'il se retirait des réseaux sociaux, victime de leur violence. J'attendrai donc le passage TV de ce film. Hors de question que je donne 1 centime de gloire à ce réalisateur. Désolé". Des propos auxquels Jean Dujardin a répondu avec humour : "Je devrais m'en remettre...".

Par Marie Merlet