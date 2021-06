Jean Dujardin se lâche sur la polémique Roman Polanski aux César

Un an et demi après les faits, Jean Dujardin n'a toujours pas digéré. En 2020, le mari de Nathalie Péchalat s'était retrouvé mêlé à une énorme polémique suite après la nomination au César du film "J'accuse", réalisé par Roman Polanski et dans lequel il tenait le rôle principal. Plusieurs personnalités du monde politique et du cinéma s'étaient émues de cette nomination, le réalisateur franco-polonais étant accusé de viol par plusieurs femmes. Finalement absent de la cérémonie, Roman Polanski remporte tout de même le César du meilleur réalisateur, ce qui provoquera notamment la sortie furieuse d'Adèle Haenel et une nouvelle polémique nationale.

"C'était une céré-vomi"

Un an et demi après les faits, Jean Dujardin est revenu sur cette affaire dans les colonnes du Point : "C'était une 'céré-vomi'. Comme on est capable d'en faire en France... Comme on est capable de ne jamais s'aimer" a regretté celui qui sera cet été à l'affiche du très attendu "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire". Jean Dujardin l'assure d'ailleurs, il ne regrette absolument pas d'avoir tourné avec Roman Polanski dans "J'accuse" : "Le thème m'intéresse, oui je trouve ça important de le faire, je suis resté droit dans mon film et, oui, on a eu raison de le faire" assure-t-il. Droit dans ses bottes, l'acteur a également profité de cette interview pour mettre un petit taquet aux réseaux sociaux : "Je ne sais pas qui c'est, les réseaux sociaux. Combien de personnes... Je n'arrive pas à quantifier. (...) Moi, je ne m'inquiète pas, parce que je vois énormément de solitude derrière ces claviers. Je vois énormément d'aigreur, d'amertume".

Par Benjamin S.