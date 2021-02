Jean Dujardin : son amusante réponse à la critique d'une fan sur Instagram

Bonne nouvelle pour Jean Dujardin ! Le troisième opus de la saga "OSS 117" sortira le 14 avril prochain. Si le film devait initialement sortir en salles le 3 février dernier, la fermeture des lieux culturels comme les cinémas a forcé la production à repousser la date de lancement. Si "tout va bien", Jean Dujardin devrait donc pouvoir présenter ce nouveau film dans deux mois. Réalisé par Nicolas Bedos, ce troisième volet baptisé "Alerte rouge en Afrique noire" est inspiré des romans de Jean Bruce. L'histoire nous entraîne en 1981, soit 20 ans après le second volet, "Rio ne répond plus". Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117 va cette fois devoir faire équipe avec une jeune collègue, le fameux OSS 1001... incarné par Pierre Niney !



Entre deux publications pour assurer la promotion de ce nouveau film, Jean Dujardin qui est très actif sur Instagram, publie des photos de son quotidien mis sur pause à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Samedi dernier, l'acteur a affiché son soutien aux Bleus dans le cadre du Tournoi des Six Nations. La France affrontait l'Italie et le chéri de Nathalie Péchalat n'a pas manqué de les soutenir à distance avec t-shirt, masque et béret à l'effigie des bleus.

Jean Dujardin répond à un commentaire osé

De quoi faire réagir ses nombreux abonnés qui ont rapidement commenté la photo. "Manque la baguette" a lancé un internaute, "Et le saucisson" a répondu un autre. Dans le même temps, une autre internaute a tenu à souligner qu'avec ce béret, Jean Dujardin, ressemblait à "une tête de g...". Amusé, l'acteur répond alors "de gars ?" et l'abonné de répondre : "Non hélas, regarde la façon dont tu as modelé le béret. De gland...". Le futur papa a alors répondu une nouvelle fois à l'abonné en écrivant : "Obsédée", accompagné d'un smiley qui pleure de rire.

Par E.S.