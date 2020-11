Jean Dujardin : son nouveau look intrigue les internautes

Le 3 février prochain, les Français découvriront le nouvel opus d'OSS 117 baptisé "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire". Hubert Bonisseur de la Bath partira pour de nouvelles aventures et tentera de résoudre les intrigues les plus farfelues. Pour l'instant, presque aucune information n'a fuité sur le sujet, mais la seule chose que l'on sait c'est que l'agent secret sera "contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001" incarné par Pierre Niney. En attendant la sortie de ce troisième volet tant attendu, Jean Dujardin alimente son compte Instagram de photos en tout genre.

"don diego de la vega"

Lundi 16 novembre, Jean Dujardin a dévoilé un nouveau selfie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier est étonnant. En effet, l'acteur dévoile son nouveau look, cheveux gominés et… moustache ! Un changement de style qui étonne, mais qui a été fait pour une bonne raison. En effet, comme chaque année au mois de novembre, pléthore d'anonymes et célébrités se lancent dans le "Movember Challenge". Un challenge qui consiste à se laisser pousser la moustache pour sensibiliser sur les problèmes de santé que peuvent rencontrer les hommes comme le cancer de la prostate ou des testicules.

Jean Dujardin - qui incarnera bientôt Nicolas Sarokzy au cinéma - a accompagné sa publication de la légende suivante : Movember, c'est du sérieux !". Une initiative saluée par ses abonnés qui n'ont pas hésité à le charier sur ce nouveau look : "Beau gosse notre meilleur acteur", "Moustache is the new barbe", "le retour du capitaine Neuville ?", "Là, on n'a pas envie de t'embrouiller", "Don Diego de la Vega", peut-on lire en commentaire.

Par J.F.