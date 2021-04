Jean Dujardin : son nouveau rôle dans un film sur les attentats de Paris

Les Français n'attendent que cela. Depuis quelques mois maintenant, les salles de cinéma sont dans l'obligation de garder portes closes à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Une situation qui commence à être de plus en plus compliqué, aussi bien pour les cinéphiles que pour les artistes du milieu. En effet, de nombreux films n'ont pas encore vu le jour à cause du report incessant de l'ouverture des cinémas. C'est le cas notamment d'OSS 117. Le troisième volet du film "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire", dans lequel joue Jean Dujardin devait sortir à l'automne 2020 mais est pour l'instant reporté à août 2021.

En attendant la sortie de ce troisième film, Jean Dujardin pourra patienter avec son nouveau projet. Dans quelques jours - le 12 mai prochain exactement - commencera le tournage du nouveau film dans lequel il jouera, intitulé "Novembre". Ce dernier, réalisé par Cédric Jiminez sera porté sur les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre dernier au Bataclan et sur les terrasses parisiennes. Le StudioCanal a donné quelques informations sur ce nouveau film dans un communiqué et précise que ce dernier sera "une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant les cinq jours de traque qui ont suivi les attentats du 13 novembre". Au casting, on retrouvera également Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Anaïs Demoustier et Sofian Khammes.

