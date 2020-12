Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau, en tête du classement des personnalités préférées des Français

La popularité de Sophie Marceau et de Jean-Jacques Goldman reste intacte. Ce dimanche 27 décembre, le JDD a dévoilé le traditionnel classement des personnalités préférées des Français, réalisé par l'Institut français d'opinion publique (Ifop). Pour la dixième fois depuis 2013, le chanteur qui cultive la discrétion, est à la première place des personnalités masculines plébiscitées par les Français. Comme en 2019, Sophie Marceau est pour la deuxième fois consécutive en tête du classement chez les femmes. Alors que ces deux artistes brillent par leur absence médiatique, Omar Sy et Alexandra Lamy sont à la deuxième place, suivis de la belle remontée de Jean-Pierre Pernaut. Le présentateur qui vient de quitter le JT de 13h de TF1 a gagné 10 places pour se hisser troisième, tout comme Mimie Mathy.

De nouveaux arrivants

Les comédiennes Florence Foresti et Marion Cotillard complètent le Top 5, avant la première chanteuse du classement, Louane, à la sixième place. Septième, Karine Le Marchand portée par ses émissions "L'amour est dans le pré" et "La France a un incroyable talent", est ainsi l'animatrice préférée des Français. Du côté des hommes, le chanteur Soprano et l'acteur Jean Reno sont toujours dans le Top 5. D'autres personnalités ont aussi fait leur entrée dans le classement avec le chef Philippe Etchebest à la 7ème place, Cyril Lignac qui a rencontré un vrai succès avec Tous en cuisine, est à la 14e place, nouveau coach de The Voice, Vianney arrive à la 18e place, Julien Doré à la 23e place, tandis que Nagui retrouve le classement en étant à la 25ème place. Du côté des femmes, Anne Roumanoff fait son arrivée à la 11e place, et les actrices Michèle Laroque à la 14e place, Ingrid Chauvin à la 17e place et Catherine Frot à la 19e place.

Par Marie Merlet