Jean-Paul Belmondo : Antoine Duléry donne de ses nouvelles

Depuis quelques mois maintenant, l'état de santé de Jean-Paul Belmondo inquiète. En effet, l'acteur doit faire face à de terribles rumeurs concernant son état de santé. Certains journaux n'hésitent pas à dire qu'il est au plus mal, obligeant sa famille a donner régulièrement de ses nouvelles. Le 25 mars dernier, c'est sa belle-fille qui avait accepté de se confier sur le sujet dans les colonnes de Gala : "Mon beau-père est un monsieur très serein et il a cette joie de vivre qui lui permet de profiter à fond de tous ces instants. Ça lui donne un bonheur quotidien. C’est pour ça qu’il va bien".

"Il fait toujours l'imbécile"

Ce vendredi 4 juin, c'est l'acteur Antoine Duléry qui a donné de ses nouvelles lors d'une interview accordée à Télé Star. "Jean-Paul va très bien. J'ai déjeuné avec lui lundi dernier et j'ai passé un excellent moment. J'entends des rumeurs qui sont totalement fausses. C'est un homme de 88 ans certes qui n'a plus la jeunesse d'antan mais il va bien" a-t-il expliqué.

Antoine Duléry a ensuite ajouté : "On rigole beaucoup. Pas d'alarme donc comme j'entends souvent. Il est souriant, il me fait rire. On passe des bons moments comme depuis 25 ans. Jean-Paul est une leçon d'optimisme. Avec l'AVC qu'il a eu depuis 20 ans il ne s'est jamais plaint. Il a toujours regardé la vie du bon côté et c'est une leçon de courage". Et à la fin de l'entretien l'acteur, qui sera bientôt à l'affiche du nouveau téléfilm de Laetitia Milot "Liés pour la vie", s'est montré très rassurant : "La vie continue et Jean-Paul a toujours l'œil qui frise. Il fait toujours l'imbécile".

Par J.F.