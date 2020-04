Jean-Paul Belmondo confiné : pour son anniversaire il rend hommage aux soignants

Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement français a instauré une mesure de confinement à toute la population le 17 mars dernier. Comme de nombreux Parisiens, Jean-Paul Belmondo est confiné dans son domicile de la capitale. "Bebel" comme il est surnommé a prouvé qu’il allait bien dans le JT de 20 heures de TF1 jeudi 9 avril. La chaîne a proposé une vidéo de l’acteur le jour de ses 87 ans. S’il a connu quelques problèmes de santé récemment, Jean-Paul Belmondo a passé son anniversaire confiné mais en pleine forme. Sur les images on le découvre en train de souffler ses bougies et même de soulever des haltères ! Il a profité de cette vidéo pour adresser un tendre message aux soignants.

Depuis son salon, il a un mot pour le personnel soignant

C’est dans son fauteuil depuis son salon que Jean-Paul Belmondo souhaite "Bon courage hein, allez !" au personnel soignant. La légende du cinéma français lève le poing fermé en signe de force et de d’engagement. Un message plein de force à destination des soignants qui font face à la pandémie de coronavirus. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars ont souhaité son anniversaire à Jean-Paul Belmondo. Parmi elles l’acteur américain Robert de Niro ou encore Jean Dujardin, Pierre Richard, Guillaume Canet et Marina Foïs. Nombreux sont ceux qui postent des photos de l’acteur. Sur Instagram son fils Paul Belmondo a écrit en légende d’une photo de l’acteur en tenue de pilote : "Toujours optimiste, ne jamais se plaindre et surtout ne jamais renoncer, joyeux anniversaire".

Joyeux anniversaire à mon ami Jean-Paul Belmondo pic.twitter.com/cm8UJBj21P — Pierre Richard (@PierreRichardPR) April 9, 2020

Par Non Stop People TV