Jean-Paul Belmondo : pourquoi Antoine Duléry lui a rendu visite malgré le confinement

Bébel vient de fêter ses 87 ans confiné mais en pleine forme. L’acteur partage son quotidien avec son ami Jeff Domenech qui a raconté leurs journées au Parisien. Entre séance de sport, rattrapage de film ou bain de soleil sur son balcon, Jean-Paul Belmondo prend le temps de téléphoner à ses proches qui lui manquent. D’après son ami réalisateur et écrivain, les compétitions sportives suspendues à cause du coronavirus lui manquent aussi. Jean-Paul Belmondo est un amateur de sport, qu’il pratique encore au quotidien 15 à 20 minutes ! Malgré la mesure de confinement, l’acteur de "L’As des as" a reçu la visite d’un ami, il s’agit d’Antoine Duléry.

Une entrevue sous le signe de l’humour

Toujours au Parisien, l’acteur vu dans "Le bazar de la charité" a raconté sa visite lors de la première semaine de mai. Antoine Duléry confie avoir pris "toutes les précautions nécessaires" en se rendant chez Jean-Paul Belmondo. Et il explique que son ami lui manquait. "Je l’appelle tous les jours en Facetime, mais là, ça faisait trop longtemps". Blagueur, Bébel a joué un tour à Antoine Duléry qui le raconte volontiers. "Jean-Paul était très vif, il faisait le con comme d’habitude. D’abord il m’a fait croire qu’il ne pouvait plus parler et après, il m’a offert un café qu’il avait salé ! Il m’a fait la blague une dizaine de fois…et à chaque fois, je me fais avoir et il rigole pendant 10 minutes. Il ne se plaint jamais, comme d’habitude, et est toujours dans la fantaisie, le sourire". Antoine Duléry cite un adage pour résumer l’état d’esprit de son ami : "Jean-Paul applique à la lettre le proverbe de Prévert : ‘Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple’".

Par Non Stop People TV