Jean-Paul Belmondo : sa rencontre improbable avec Kim Glow

Après avoir passé le confinement à Paris, Jean-Paul Belmondo s'est rapidement rendu dans le Sud de France pour profiter du soleil et de ses amis. A 87 ans, la légende du cinéma français semble toujours garder la forme et compte bien profiter de ses petits plaisirs du quotidien. Pour passer son été, Jean-Paul Belmondo a donc choisi de se rendre à Cannes. "J’avais envie de soleil, de bronzage, de siestes, de faire du bateau, de mes amis, et de retrouver les petits plats de Mamo", avait-il confié à Nice-Matin. Malgré la crise sanitaire et le risque lié à son âge, l'acteur n'a pas renoncé à multiplier les rencontres et sorties au restaurant.

Une étonnante rencontre

Après avoir retrouvé en terrasse son ami Patrick Bruel sans porter de masque, ou encore le joueur de football Adil Rami avec la même absence de distanciation, ainsi que le producteur Gérard Louvin début août, Jean-Paul Belmondo a fait une nouvelle rencontre, cette fois-ci plus improbable. Sur son compte Instagram, la star de la télé-réalité Kim Glow, découverte dans les Marseillais, a partagé un cliché où elle pose auprès de l'acteur, assis à table dans un restaurant. "Quel honneur d’avoir rencontré Jean-Paul Belmondo. Un mythe, une légende. Souriant et d’une gentillesse rare. Merci pour ce moment", a-t-elle écrit en légende de ce cliché qui n'a pas manqué de faire réagir. "Mon dieu le pauvre Jean Paul", "Prends en de la graine, apprends à être simple ... pas d’esprit car ça c’est déjà fait...", "Il ne sait même pas qui tu es", "Aye ! s’il savait ...", ont commenté certains internautes tandis que d'autres ont défendu l'influenceuse qui a enchaîné les dérapages ces derniers mois.

Par Marie Merlet