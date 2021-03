Jean-Paul Belmondo : ses proches font des révélations sur son état de santé

Les regards sont souvent braqués sur Jean-Paul Belmondo. Et pour cause, il y a quelques jours, le monstre du cinéma français a été la cible d'une terrible rumeur sur les réseaux sociaux. Selon cette dernière, son état de santé se serait particulièrement dégradé. Une nouvelle qui a vivement inquiété les fans de l'acteur. Il y a quelques mois maintenant, Jean-Paul Belmondo se confiait sur le jour où il a failli perdre la parole après une opération réalisée à la suite d'un AVC survenu en 2001. Dans les colonnes du Figaro, six ans plus tard, il avait déclaré : "Je me suis réveillé en baragouinant. J'ai mis deux ans à pouvoir reparler alors que le médecin m'avait dit que je ne reparlerai jamais. J'y suis arrivé".

"Il se réjouit d’avance à l’idée de fêter bientôt ses 88 ans"

Mais alors que Jean-Paul Belmondo semblait s'être remis après le premier confinement en novembre dernier, il avait été aperçu en fauteuil roulant. Suite à cette apparition, sa belle-fille a tenu à rassurer les fans dans les colonnes de Gala : "Mon beau-père est un monsieur très serein et il a cette joie de vivre qui lui permet de profiter à fond de tous ces instants. Ça lui donne un bonheur quotidien. C’est pour ça qu’il va bien".

Depuis quelques jours maintenant, une terrible rumeur circule sur les réseaux sociaux. Selon certains internautes, l'état de santé de Jean-Paul Belmondo se serait subitement dégradé. Une rumeur rapidement écartée dans les colonnes de Nice Matin par ses proches. Maître Michel Godest, son ami et son avocat a démenti les rumeurs et a assuré que l'acteur "allait bien", "il se réjouit d’avance à l’idée de fêter bientôt ses 88 ans, le 9 avril prochain, avec ses proches".

Par J.F.