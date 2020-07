Jean-Paul Belmondo : son ami Adil Rami lui rend un drôle d'hommage

Jean-Paul Belmondo et Adil Rami n'ont évidemment pas échappé au confinement. L'acteur a passé cette période de crise sanitaire loin de la Côte d'Azur, à Paris. Mais une fois la règle des 100 kilomètres imposée par le gouvernement levée, il s'est empressé d'aller rejoindre le sud de la France, qu'il aime tant. Selon les informations du Nice-Matin, il aurait rejoint sa résidence de Cannes à la fin du moins de juin. Déconfiné, Jean-Paul Belmondo, grand absent de la cérémonie des César en a profité pour retrouver ses amis, et plus précisément le champion du monde de football, Adil Rami. Ce dernier a posté une photo d'eux au restaurant.

"c'est quelqu'un d'extraordinaire"

Après une rencontre durant l'été 2019, ils ne se quittent plus. Après avoir passé une soirée ensemble, une belle amitié se lie. Dans les colonnes de Nice-Matin l'ancien compagnon de Pamela Anderson s'était confié sur cette nouvelle amitié : "J'ai la chance d’être dans la bande à Belmondo depuis près d’un an. Quand il m’a demandé de l’accompagner, j’ai sauté sur l’occasion. Quand je suis avec lui, j’ai l’impression d’être avec Le Magnifique. C’est quelqu’un d’extraordinaire". Très admiratif de l'acteur, il a vu tous ses films : "Mon film préféré de Bébel ? Les Misérables de Claude Lelouch".

Déconfinement oblige, les deux acolytes en ont profité pour se retrouver après des semaines de séparation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont plus en forme que jamais. Pour preuve, Adil Rami vient de poster une vidéo sur Instagram de leurs retrouvailles. On le voit accroché à l'extérieur de la voiture de Jean-Paul Belmondo très touché par le décès de Guy Bedos, rendant hommage aux nombreuses cascades de l'acteur pendant sa carrière "Et voilà, une cascade de Jean-Paul Belmondo", déclare le joueur de foot, face à son ami, hilare.

Par J.F.