Jean-Paul Belmondo : son fils Paul révèle pourquoi il boycottait les César (exclu vidéo)

Pendant plus de quarante ans, Jean-Paul Belmondo a boycotté les César. Alors que le comédien connaissait une carrière couronnée de succès et qu’en 1989, l’Académie des César lui avait décerné le César du meilleur acteur pour son rôle dans "Itinéraire d’un enfant gâté", il a toujours refusé d’assister à la cérémonie qui récompense le cinéma français. La raison ? Une histoire de querelle et de rancœur entre le sculpteur César – à l’origine de la fameuse récompense – et son père l’artiste sculpteur Paul Belmondo. Invité de "Face à la scène" sur Non Stop People, Paul Belmondo (le petit-fils donc) le confirme. "Il y avait une rivalité, il y avait eu des problèmes entre mon grand-père et César", indique-t-il. Depuis de l’eau a coulé sous les ponts. "Après dans la rue, les choses évoluent. Les générations qui arrivent ne se souviendront plus ou peu que la statuette des César était par rapport à lui (au sculpteur César ndlr)", déclare le mari de Luana Belmondo.

Le comédien absent de la cérémonie pendant quarante ans

L’ancien coureur automobile devenu comédien pourrait-il aller récupérer un César si toutefois il en gagnait un ? "Peu de chances si ce n’est aucune chance que j’ai un César mais oui peut-être par ce que je crois que les générations ont passé et mon père a accepté je ne vais pas dire un César d’honneur mais une distinction de l’Académie des Césars pour sa carrière", répond Paul Belmondo. En effet, en 2017, Jean-Paul Belmondo a reçu des mains de Jean Dujardin – que beaucoup voient comme son héritier au cinéma – un César d’honneur. L’immense comédien s’était montré particulièrement ému sous une ovation digne de ce nom. "Il a fait un pas aussi pour atténuer les choses", explique Paul Belmondo à ce sujet sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV