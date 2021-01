Jean-Paul Rouve : ses déclarations lunaires sur Gérard Depardieu

Jean-Paul Rouve est impatient. Le réalisateur est évidemment très impatient que les salles de cinéma rouvrent à nouveau. Son nouveau film, "Les Tuche 4", devait sortir il y a quelques semaines maintenant mais la sortie a finalement été repoussée pour la fin d'année 2021. À cette occasion, le comédien s'est confié dans une longue interview à Society. Il en a profité pour raconter ses meilleurs souvenirs de cinéma, notamment aux côtés de l'acteur Gérard Depardieu.

Leurs chemins se croisent en 2004 grâce à Alain Chabat dans le film "RRRrrr!!", Jean-Paul Rouve pose le décor : "on se marre bien ensemble, parce qu'il est con".

"C’est le mec le plus de mauvaise foi du monde"

Un peu plus tard dans l'interview, l'ami de Jean-Pierre Bacri se souvient d'une anecdote complètement lunaire sur son collègue de tournage. "Il y a quelques mois, je suis en scoot dans Paris, je vois un mec de dos un peu gros sur un tout petit scooter : Gérard. On discute. Il me fait chier avec Les Tuche, et puis il me sort : ‘Ça y est, je sais à qui tu ressembles, mon Jean-Paul : au père de Laeticia Hallyday’. Et il part. Ça ne veut rien dire…".

Suite à cette conversation totalement surréaliste, Jean-Paul Rouve envoie un message dans la foulée à sa grande amie, Marina Foïs pour lui raconter la scène avant d'assurer : "mais il est complètement taré l'autre".

Durant cet échange, Gérard Depardieu aurait également fait part de son souhait d'arrêter le cinéma : "Je ne veux plus habiter en Belgique, je veux habiter à Dubaï maintenant. Ah et j’arrête le cinéma, c’est tous des cons ". Une déclaration qui a fait sourire Jean-Paul Rouve : "Ça fait dix ans qu’il arrête le cinéma… N’importe quoi ! Je l’adore, il me fait tellement rire ! C’est le mec le plus de mauvaise foi du monde, il peut te dire tout et son contraire dans la même phrase avec un aplomb incroyable."

Par J.F.