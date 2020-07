Jean-Paul Rouve : Son anecdote assez gênante sur Rocco Siffredi

Lors de la promotion du film "Les nouvelles aventures d’Aladin" en 2015, Jean-Paul Rouve était alors invité dans l’émission C à Vous pour présenter le long-métrage. Et au cours de son passage dans le programme alors présenté par Anne-Sophie Lapix, Jean-Paul Rouve avait évoqué une anecdote assez gênante sur Rocco Siffredi avec qui il avait travaillé pour un festival de court-métrage : "Rocco Siffredi le matin, ça va, il est comme vous et moi (...) et alors, la journée passe et il y a du désir qui monte en lui. Et il ne fait pas que monter en lui. Ah mais je vous jure que c'est vrai, c'est physiologique. Et je lui disais "Rocco fais attention parce que tu vois, là on voit que, il y a quelque chose dans le pantalon". Ça monte... (...) Mais, c'est impressionnant ! C'est une machine".

Une confidence assez déroutante alors que Rocco Siffredi a pris, depuis, la décision de mettre un terme à sa carrière d’acteur pornographique par amour pour sa femme, Rosa Caracciolo. En mars 2015, Rocco Siffredi avait fait l’annonce à la télévision italienne, provoquant un véritable choc dans son milieu : "Je suis un Rocco complètement différent. Cette expérience m'a changé. Ici, je me suis rendu compte que mon épouse et mes enfants étaient la chose la plus importante pour moi". Présente également sur le plateau lors de l’annonce de son époux, Rosa Caracciolo, ex-miss Hongrie, avait réagit à la nouvelle : "Je le connais et je l’aime tel qu’il est".

Par Alexia Felix