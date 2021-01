Jean-Pierre Bacri : l'acteur est mort à 69 ans

Le monde du cinéma est en deuil. Le comédien Jean-Pierre Bacri est décédé à l'âge de 69 ans. Depuis quelques mois maintenant, l'acteur se battait contre un cancer. C'est son agent qui a dévoilé la triste nouvelle à l'AFP.

Il a fait le bonheur du cinéma français avec des films désormais cultes comme "Place Publique" en 2018 ou encore "Le Goût des autres" et plus récemment "Le Sens de la fête". De nombreux succès écrit et tourné en grande partie avec son acolyte de toujours, Agnès Jaoui. Une carrière de plus de quarante ans qui a donné à Jean-Pierre Bacri une véritable place dans le monde du cinéma aujourd'hui. À de nombreuses reprises, le talent de l'acteur avait été récompensé avec plusieurs César, notamment celui du meilleur scénario original pour "Le goût des autres" en 2001.

Une carrière incroyable

Un personnage haut en couleur, connu pour ses différents engagements, mais également pour son caractère bien trempé. En effet, Jean-Pierre Bacri était connu pour son côté un peu râleur. Il s'était confié sur ce trait de personnalité dans les colonnes du Monde en 2003. "Je sais que j'ai cette image de casse-couilles qui fait la gueule... C'est ma façon d'être. Moi aussi, j'ai envie d'être aimé. Pas à n'importe quel moyen. Pour moi, le sourire doit être spontané ou ne pas être. Je n'ai rien à vendre, je ne suis ni VRP ni animateur de télévision. Les gens qui me connaissent savent que je suis un joyeux luron. J'aime rire et faire rire, mais quand quelque chose me gonfle, je le dis", disait-il.

Le comédien Jean-Pierre #Bacri est mort à l’âge de 69 ans des suites d’un cancer. (agent / @BFMTV). pic.twitter.com/2azCxow8pp — Bertrand Hadet (@bertrandhadet) January 18, 2021

Par J.F.