Jean-Pierre Bacri mort : Jean-Marie Bigard, Nikos Aliagas... Pluie d'hommages sur les réseaux

Jean-Pierre Bacri, "figure du théâtre et du cinéma français" selon l'AFP, est décédé ce lundi 18 janvier à l'âge de 69 ans. C'est son agente qui a annoncé la nouvelle à BFMTV, révélant les causes de sa mort, à savoir un cancer. "Il occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés, mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui", a écrit l'AFP sur sa page Twitter officiel.

Agnès Jaoui n'est autre que son ancienne compagne. Ils s'étaient rencontrés en 1987. Leur histoire a duré de nombreuses années avant leur séparation, survenue en 2012. Malgré cette rupture, ils étaient restés proches, au point de collaborer ensemble sur différents projets. La carrière de Jean-Pierre Bacri au cinéma a été marquée par des rôles tels que "Didier" (1997), "La Cité de la peur" (1994), "La Baule-les-Pins" (1990) ou encore "Un air de famille" (1996). Il s'est aussi illustré au théâtre, notamment en 2016 dans "Les Femmes Savantes", une pièce de Molière.

"Tristesse"

Depuis l'annonce de la disparition de Jean-Pierre Bacri, de nombreux hommages affluent sur les réseaux sociaux. Ainsi, Jean-Marie Bigard, Michel Denisot ou encore Nikos Aliagas ont posté un message pour saluer la mémoire de l'acteur. Des personnalités politiques se sont aussi manifestées, notamment Benoît Hamon. "C'est tellement nul et triste qu'il soit parti. Il va tellement manquer, Jean-Pierre Bacri. Pensées émues pour sa famille, les siens, ses amis", a-t-il posté.

Florian Philippot a lui aussi réagi. "'Un air de famille', 'le goût des autres', et tant d’autres films... Nous n’oublierons pas la mauvaise humeur drolatique de Jean-Pierre Bacri. Le cinéma français perd un excellent acteur populaire. Pensées pour ses proches", a-t-il écrit sur Twitter.

Triste d'apprendre la disparition de Jean-Pierre Bacri.

J'avais eu la chance de travailler avec lui dans "Au bout du Conte" d'Agnès Jaoui, dont je n'ose imaginer la douleur aujourd'hui... Condoléances à ses proches.

RIP — Beatrice Rosen (@Beatrice_Rosen) January 18, 2021

Jean-Pierre Bacri, 69 ans, était une figure du théâtre et du cinéma français, et occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui #AFP pic.twitter.com/7CI7gGbkPg — Agence France-Presse (@afpfr) January 18, 2021

C'est tellement nul et triste qu'il soit parti. Il va tellement manquer, Jean Pierre Bacri. Pensées émues pour sa famille, les siens, ses amis. pic.twitter.com/PO75H4bFmZ — Benoît Hamon (@benoithamon) January 18, 2021

Un air de famille, le goût des autres, et tant d’autres films...Nous n’oublierons pas la mauvaise humeur drolatique de Jean-Pierre Bacri. Le cinéma français perd un excellent acteur populaire. Pensées pour ses proches. pic.twitter.com/t95OGXgo0G — Florian Philippot (@f_philippot) January 18, 2021

Par Non Stop People TV