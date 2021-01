Jean-Pierre Bacri mort : Jean-Paul Rouve fait une étonnante déclaration

Jean-Pierre Bacri s’est éteint lundi 18 janvier 2021 à l’âge de 69 ans. Son agent a annoncé la triste nouvelle à l’AFP. L’acteur, qui laisse derrière lui une importante carrière d’acteur de cinéma mais aussi de théâtre débutée dans les années 1970, est décédé des suites d’un cancer. Après l’annonce de la mort de Jean-Pierre Bacri, les hommages se sont multipliés. Jean-Marie Bigard, Michel Denisot, Nikos Aliagas, Valérie Trierweiler ou encore Jean-Paul Rouve ont eu une pensée émue pour le défunt comédien. "Je me souviens du tournage du ‘Sens de la fête’. À la fin d'une prise tout le monde t'avait applaudi... Je suis tellement triste mais tellement", a écrit l’acteur des Tuches sur son compte Instagram. Un touchant message accompagné d’une photo de Jean-Pierre Bacri.

Jean-Paul Rouve regrette la mort du "mec le plus drôle du monde"

Quelques heures plus tard, Jean-Paul Rouve a pris la parole sur BFM TV pour évoquer la disparition de son ami Jean-Pierre Bacri. Le "mec le plus drôle du monde", selon Jean-Paul Rouve qui garde en mémoire ses "souvenirs de rigolade avec lui, de plaisir". Puis, Jean-Paul Rouve a tenu des propos étonnants : "Quand vous (BFMTV, ndlr) m’avez demandé si je voulais bien en parler (...) la première chose que j’ai pensé c’est : ’Ah, je vais appeler Jean-Pierre pour lui dire : ‘Maintenant que tu es mort, qu’est-ce que tu veux qu’on dise de toi?’". Jean-Paul Rouve pense savoir ce qu’aurait répondu Jean-Pierre Bacri : "Il aurait dit : ‘Ça va on s’en fout je suis mort, j’ai eu une belle vie, qu’est ce que tu veux ?’". Quoi qu’il en soit, la tristesse de Jean-Paul Rouve est indéniable. "On est tous d’une tristesse, on s’appelle tous, c’est au-delà de tout", a-t-il conclu.

Par Matilde A.