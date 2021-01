Jean-Pierre Bacri mort : les bouleversants regrets de Dominique Farrugia

Le monde du cinéma a dû mal à se remettre de cette triste nouvelle. Ce lundi, l'acteur Jean-Pierre Bacri nous quittait à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs mois maintenant. Un cancer qu'il n'avait pas souhaité dévoiler à l'époque, préférant se battre dans l'ombre.

Il avait fait les beaux jours du cinéma français avec des rôles désormais emblématiques comme dans "Didier", "La cité de la peur", "Le goût des autres" ou encore "Le sens de la fête".

Depuis l'annonce de son décès, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux et dans les médias. C'est le cas notamment de Jean-Paul Rouve qui a fait une étonnante déclaration sur BFM TV : "Quand vous m’avez demandé si je voulais bien en parler (...) la première chose que j’ai pensé c’est : ’Ah, je vais appeler Jean-Pierre pour lui dire : ‘Maintenant que tu es mort, qu’est-ce que tu veux qu’on dise de toi?’".

"Je suis personnellement en deuil"

Et ce mercredi 20 janvier, c'est Dominique Farrugia qui s'est confié sur le décès de Jean-Pierre Bacri et l'acteur a fait de bouleversantes révélations. Invité au micro de Popopop d'Antoine de Caunes sur France Inter, l'acteur a avoué qu'il était fâché avec le réalisateur depuis quelques années maintenant. "Je suis comme 99% des Français aujourd'hui, en deuil parce qu'on a perdu quelqu'un d'important. Je suis personnellement en deuil parce que je pense que ça fait 10 ans que je me disais 'tu devrais l'appeler', on s'est fâché pour une connerie et je ne l'ai pas rappelé".

Avant de conclure sur une note plus positive : "C'est le genre d'acteur avec qui on avait accroché directement (...) On avait beaucoup de points communs et j'ai passé énormément de soirées avec lui, des dîners".

Par J.F.