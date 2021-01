Jean-Pierre Bacri mort : pourquoi il n'a jamais eu d'enfants avec Agnès Jaoui

Le cinéma français vient de perdre l'un de ses grands acteurs. Jean-Pierre Bacri est décédé ce lundi 18 janvier des suites d'un cancer. Le réalisateur de 69 ans avait fait les beaux jours du cinéma avec des succès notables tels que "Cuisine et dépendances", "Le goût des autres" ou encore "Place Publique". Des succès qu'il doit notamment à son acolyte de toujours, Agnès Jaoui. Les deux amants se sont rencontrés en 1987 lors d'une pièce de théâtre et ne se sont plus jamais quittés. Mais en 2012, le couple se sépare, mais reste malgré tout inséparable.

Pendant toutes ces années d'amour, Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui n'ont pas eu d'enfants. Il s'était confié sur le sujet avec beaucoup de sagesse dans le magazine Psychologies en 2010.

"la nature n'a pas voulu"

"La nature n’a pas voulu… Mais je n’en conçois pas de manque. Si ça avait existé, ça aurait été bien, mais ça n’a pas été… J’ai un côté un peu stoïcien qui me fait faire les deuils à une vitesse supersonique". Jean-Pierre Bacri avait ensuite ajouté : "J’ai envie de changer ce qui peut l’être, mais la pluie ne me gêne pas. Il ne me vient pas à l’idée de me plaindre : ‘Oh là là, il pleut encore !’ Il pleut, bon, il pleut. Agnès est comme ça aussi. Libre de se constituer son bonheur de toute façon."

Un caractère bien trempé qui a fait sa renommée. En effet, Jean-Pierre Bacri a gardé pendant de longues années cette image d'acteur bougon voir un peu ronchon. Une image qu'il assumait parfaitement : "Moi aussi, j'ai envie d'être aimé. Pas à n'importe quel moyen. Pour moi, le sourire doit être spontané ou ne pas être. Je n'ai rien à vendre, je ne suis ni VRP ni animateur de télévision. Les gens qui me connaissent savent que je suis un joyeux luron. J'aime rire et faire rire, mais quand quelque chose me gonfle, je le dis !" Assurait-il au Monde en 2003.

Par J.F.