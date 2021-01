Jean-Pierre Bacri mort : retour sur son histoire avec Agnès Jaoui, la femme de sa vie

C'est une triste nouvelle qui touche aujourd'hui le cinéma français. L'acteur Jean-Pierre Bacri vient de décéder à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs mois. C'est son agent qui a annoncé sa mort à nos confrères de BFM. L'acteur qui était également réalisateur et scénariste a fait les grandes heures du cinéma français avec presque quarante ans de carrière. Il a eu plusieurs succès comme "Didier" (1997), "Le goût des autres" (2000), "Le sens de la fête" (2017) , ou encore "La cité de la peur" (1994).

Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux de la part d'artistes ou d'anonymes. "Grande tristesse pour la disparition de Jean-Pierre Bacri, qui nous a quitté bien trop tôt. Un formidable acteur avec qui j’ai tourné #MesMeilleursCopains, dans lequel il avait interprété son rôle avec brio. Il était un homme d’une grande culture et d’une grande intelligence" écrit Christian Clavier.

Mais tous les regards se tournent aujourd'hui vers Agnès Jaoui qui a été son acolyte pendant tant d'années. Il avait fait la rencontre de l'actrice en 1987 sur le plateau de la pièce de Théâtre "L'anniversaire. Et le coup de foudre a été immédiat comme il le confiait dans les colonnes du magazine Causette en février 2014 : "Je la trouvais très intelligente. J'avais de l'estime pour sa façon de penser. Ça m'a fait du bien. Très vite on s'est mis ensemble, on a vécu ensemble".

En plus de se donner la réplique à de nombreuses reprises, les deux amants écriront ensemble neuf scénarios. Après des années d'amour, le couple se sépare en 2012 mais reste malgré tout très fusionnel. Dans les colonnes de Gala en 2017, il lui avait fait une émouvante déclaration : "Agnès, c'est la grande histoire de ma vie et je pense que c'est réciproque. On s'aime. C'est mon âme soeur. Nous ne sommes plus ensemble. Enfin... nous n'habitons plus ensemble depuis très longtemps, mais nous sommes inséparables (...) ce qui nous lie n'a jamais faibli".

