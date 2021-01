Jean-Pierre Bacri mort : Richard Berry lui rend hommage et parle de sa maladie (Exclu vidéo)

Jean-Pierre Bacri est décédé lundi 18 janvier à l'âge de 69 ans. C'est son agente qui a annoncé la nouvelle à BFMTV, révélant les causes de sa mort, à savoir un cancer. "Il occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés, mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui", postait l'AFP sur sa page Twitter officiel.

Agnès Jaoui n'est autre que son ancienne compagne. Ils s'étaient rencontrés en 1987. Leur histoire a duré de nombreuses années avant leur séparation, survenue en 2012. Malgré cette rupture, ils étaient restés proches, au point de collaborer ensemble sur différents projets. La carrière de Jean-Pierre Bacri au cinéma a été marquée par des rôles tels que "Didier" (1997), "La Cité de la peur" (1994), "La Baule-les-Pins" (1990) ou encore "Un air de famille" (1996). Il s'est aussi illustré au théâtre, notamment en 2016 dans "Les Femmes Savantes", une pièce de Molière. De nombreux hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux, notamment de la part de figures politiques.

"C'était un immense acteur"

En exclusivité, Jordan de Luxe a reçu Richard Berry dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le comédien de 70 ans salue tout d'abord la mémoire de Jean-Pierre Bacri, avec lequel il a partagé l'affiche à deux reprises au cinéma. "C'était un immense acteur. Il m'a toujours énormément impressionné, d'une vérité, d'une justesse incomparable, incontournable", dit-il.

Comment a-t-il appris sa maladie ? "Je ne sais plus. Déjà, ça se voyait sur son visage, il n'était pas très bien. Il s'est battu", commente-t-il. Et de poursuivre sur le fait que l'acteur n'a pas médiatisé sa maladie. "C'est plutôt bien que ça ne sache pas. Il n'y a pas de quoi étaler ça". Il révèle ensuite le dernier échange qu'il a eu avec Jean-Pierre Bacri. "C'était il y a un moment. Je respecte ça. S'il avait eu envie de parler, de me voir, il l'aurait fait. Je n'ai pas envie d'aller fouiner, ce n'est pas bien de faire ça", conclut-il.

Par Non Stop People TV