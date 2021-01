Jean-Pierre Bacri mort : son médecin évoque son combat contre le cancer

La disparition de Jean-Pierre Bacri suscite une grande tristesse dans le monde du cinéma. Comédien populaire et scénariste de comédies enlevées, Jean-Pierre Bacri s'est éteint à l'âge de 69 ans ce lundi 18 janvier 2021 des suites d'un cancer. Éternel bougon, râleur, il a travaillé son personnage tout au long de sa carrière riche d’une soixantaine de films (Un air de famille, On connaît la chanson, Sens de la fête) et d’une vingtaine de pièces de théâtre. A la ville comme à l'écran, son duo avec Agnès Jaoui a donné naissance à de nombreux scénarios au théâtre et au cinéma, dont ceux du Goût des autres (1999) ou Place publique (2018). Tandis que de nombreuses personnalités ont rendu hommage à Jean-Pierre Bacri, l'un de ses médecins a évoqué ses difficiles derniers mois sur BFMTV.

Le combat contre la maladie de Jean-Pierre Bacri

"Je fais partie de cette équipe de malheureux médecins qui l'ont accompagné ces derniers mois. Je dis malheureux parce qu'on aurait bien voulu faire plus pour lui", a débuté dans "BFM Story", le Dr Pierre Squara, chef du service réanimation à la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine. "On l'a trouvé comme dans ses films. Il a exigé d'être traité comme tout le monde. Il a fait preuve d'un grand courage, parce que la fin n'a pas été facile. Il fallait négocier. Parfois il disait non, alors on devait argumenter. On a eu des dialogues qui ressemblaient un peu à ceux qu'il y avait dans ses films", a-t-il raconté sur le combat contre la maladie de Jean-Pierre Bacri, avec sa personnalité toujours attachante.

Par Marie Merlet