Jean Reno : ce jour où il a été déçu par l'attitude de Tom Cruise

Ce jeudi, TF1 diffuse le film "Mes Trésors" de Pascal Bourdiaux. Jean Reno est la tête d’affiche de cette sympathique comédie avec Reem Kherici et Camille Chamoux. Il incarne Patrick un voleur qui vient de se faire lâcher par son binôme. Laissé pour mort, il a bien l’intention de mener à bien un dernier fait d’arme : le casse d'un Stradivarius à 15 millions d'euros. Pour y arriver, il compte sur ses deux filles Carole et Caroline. Mais rien ne va se passer comme prévu… Dans ce long métrage, Jean Reno donne la réplique à des acteurs français. Mais par le passé, il y a côtoyé du beau monde et joué avec nombre d’acteurs internationaux : Nathalie Portman (Léon), Robert de Niro (Ronin), Tom Hanks (Da Vinci Code) mais aussi Tom Cruise avec qui il a tourné Mission Impossible en 1996. L’attitude de la star Hollywoodienne a quelque peu choqué notre Frenchie…

120 000 dollars partis en fumée

Jean Reno a raconté l’anecdote sur le plateau de "TPMP" le 1er avril. A l’époque du tournage, il habitait en Provence et devait prendre l’avion de Marseille pour se rendre dans les studios situés à Londres. En tout, l’acteur a fait 17 fois la navette. Un jour, on lui demande de se préparer parce qu’il tourne le lendemain. "Je prends l'avion à 7h du matin à Marseille, j'arrive aux studios, je m'habille, Tom Cruise est là, on tourne la scène du rat dans les tubes d'air conditionné. On répète, on tourne comme ça... Et là il regarde Brian de Palma, et lui dit : 'Non, on ne va pas tourner ça aujourd'hui.' Et il s'en va. Il était 9h du matin et on n'a pas tourné de la journée", rapporte Jean Reno. Une attitude peu professionnelle qui l’a profondément choqué. "Il a foutu en l'air, combien ça vaut, 120 000 dollars peut-être la journée...", conclut-il.

Par Mélanie C.