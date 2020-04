Jean Reno : comment son rôle dans Les Visiteurs aurait-pu lui échapper

En 1993, les Français découvraient au cinéma le film "Les Visiteurs". Et rapidement, le succès fut au rendez-vous pour le long-métrage, offrant un immense succès à Jean Reno et Christian Clavier. Le film eut droit quelques années plus tard à une suite, Les Visiteurs 2, avant qu’un troisième volet ne voit le jour en 2016. A l’époque, Christian Clavier s’était confié au magazine Première sur la genèse du scénario des Visiteurs : "Le premier film abordait l'arrivée des personnages dans le monde moderne, avec Godefroy déçu de voir sa descendante mariée à un gueux. En réfléchissant, je me suis dit que ce serait intéressant de se demander à quel moment le gueux prend le château". Mais si Christian Clavier et Jean Reno ont fait rire des millions de spectateurs grâce à leurs rôles, Jean Reno a bien failli ne pas jouer dans le long-métrage.

Jean Reno sauvé par un producteur

A l’origine au moment du développement du projet des Visiteurs, le réalisateur Jean-Marie Poiré désirait donner le rôle de Godefroy de Montmirail à Didier Pain, et celui de Béatrice à Jacqueline Maillan. Mais le producteur Alain Terzian a conseillé au réalisateur de réunir le trio du film "L’Opération Corned-Beef", soit Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier. Si Jacqueline Maillan est finalement décédée juste avant le tournage, Didier Pain de son côté a finalement joué le rôle du roi Louis VI "le Gros". Une bonne décision de la part du réalisateur puisque le succès du film est bien au rendez-vous avec plus de 13 millions d’entrées au total à l’époque.



Par Alexia Felix