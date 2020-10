Jeff Bridges annonce être atteint d’un cancer sur Twitter

Jeff Bridges n’est plus à présenter. Connu pour avoir joué le rôle de The Dude dans le film culte des frères Coen "The Big Lebowski", l’acteur américain a été sélectionné pas moins de sept fois pour les Oscars. En 2010, sa prestation dans "Crazy Heart" lui a permis de rafler l’Oscar du meilleur acteur. Côté vie privée, Jeff Bridges partage la vie de Susan Geston, rencontrée sur le tournage du film Rancho Deluxe. Susan Geston travaillait dans le ranch qui a servi de lieu de tournage. Le couple a eu trois filles : Isabelle Annie (née en 1981), Jessica Lily (née en 1983) et Hayley Roselouise (née en 1985). Une famille sur laquelle Jeff Bridges peut compter en ce moment alors qu’il vit une période difficile. Et pour cause, Jeff Bridges a annoncé une bien triste nouvelle à ses fans ce lundi 19 octobre 2020.

"On m'a diagnostiqué un lymphome"

Sur son compte Twitter, l’acteur américain a révélé être atteint d’un cancer. "Comme l'aurait dit The Dude, y a du nouveau", a-t-il commencé, reprenant une réplique de son célèbre personnage. "On m'a diagnostiqué un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je m'estime heureux d'avoir une formidable équipe médicale et le pronostic est bon. Je débute un traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement", a indiqué Jeff Bridges. Dans un second tweet, l’acteur remercie ses proches. À quinze jours de l’élection présidentielle aux États-Unis, Jeff Bridges rappelle aussi à ses abonnés de se rendre aux urnes. "Je suis profondément reconnaissant de tout l’amour et du soutien que ma famille et mes amis m’apportent. Merci pour vos prières. Et tant que je vous tiens, souvenez-vous d’aller voter", a-t-il posté.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

