Jennifer Aniston adresse un message très clair au coronavirus

Les stars américaines enchaînent les confidences sur le coronavirus. Il y a quelques heures sur Instagram, Madonna a révélé avoir contracté la maladie. Désormais guérie, la chanteuse a voulu rassurer sur son état de santé, et a au passage confié être tombée malade lors de son passage à Paris : "Quand vous êtes testé positif aux anticorps, cela veut dire que vous aviez le virus, ce qui a clairement été mon cas puisque j'ai été malade à la fin de ma tournée à Paris il y a sept semaines, comme plusieurs autres artistes de mon show. Dieu merci nous sommes tous en forme et en bonne santé maintenant". Et après Madonna, c’est Jennifer Aniston qui a pris la parole.

La colère de Jennifer Aniston

Aux Etats-Unis, le coronavirus fait de nombreuses victimes. Et si certaines stars mettent en place des campagnes de dépistages, d’autres ont décidé d’exprimer leur colère. Et c’est le cas de Jennifer Aniston. L’actrice découverte dans Friends s’est emparée de son compte Instagram pour passer directement un message au coronavirus. En légende d’une ancienne photo d’elle adressant un doigt d’honneur au photographe, Jennifer Aniston a fait part de sa haine pour cette maladie : "Cher Covid-19, tu peux gentiment aller te faire f*utre maintenant ! Merci, AU REVOIR". Un message qui a été salué par des millions d’internautes.

Par Alexia Felix