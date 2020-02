Jennifer Aniston bientôt maman à 51 ans ? Elle se confie

Si Jennifer Aniston a vu sa carrière à Hollywood décoller après l'arrêt de la série Friends, l'actrice a eu plus de mal en ce qui concerne les histoires d'amour. Alors qu'elle a enchaîné les ruptures ces dernières années, Jennifer Aniston a dû faire face aux moqueries des internautes puisqu'elle est régulièrement qualifiée d'éternelle célibataire qui n'aura jamais d'enfants. En 2018, l'actrice américaine avait mis les choses au clair lors d'un entretien avec le magazine in Style, en se confiant sur ses difficultés à devenir mère : "Personne ne sait ce qui se passe derrière des portes closes. Personne ne sait à quel point ce sujet peut être sensible pour mon partenaire et moi. Ils ne savent pas ce que j'ai pu traverser sur le plan médical ou émotionnel. Il y a une pression faite aux femmes pour qu'elles deviennent mères et, si elles ne le sont pas, elles sont considérées comme des biens endommagés. Peut-être que mon but sur cette planète n'est pas de procréer. J'ai peut-être d'autres choses à faire".

Les touchantes confidences de l'actrice

Mais il semblerait que du haut de ses 51 ans, Jennifer Aniston ait des envies de maternité. A l'occasion d'un entretien avec le magazine Interview, l'actrice de Friends a répondu aux questions de son amie Sandra Bullock. Et lorsque cette dernière lui demande ce qu'elle n'a pas encore fait, mais qu'elle est impatiente de réaliser, Jennifer Aniston a répondu : "Ce n'est pas tant ce que je me vois faire, mais c'est plus une image dans ma tête où j'entends l'océan, je vois l'océan, j'entends des rires, je vois des enfants courir, j'entends des glaçons au fond d'un verre, je sens de la nourriture en train de cuire". Reste à voir si ce projet pourra se concrétiser un jour.

Par Alexia Felix