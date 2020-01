Jennifer Aniston : Florence Foresti a adoré ses tétons apparents aux SAG Awards

La soirée des SAG Awards fut riche en émotions, dimanche 19 janvier à Los Angeles. À l'occasion de cette cérémonie organisée par le syndicat des acteurs de cinéma et de télévision, Brad Pitt et Jennifer Aniston sont montés tour à tour sur scène pour recevoir leur prix. Lui pour celui du meilleur second rôle dans "Once Upon a Time in Hollywood", elle pour son rôle dans "The Morning Show". En coulisses, personne n'est passé à côté de la tendre accolade entre les deux célèbres ex-amants, si bien que certains se sont mis à rêver à un hypothétique retour de flammes. Mais Jennifer Aniston ne se résume pas seulement à son histoire d'amour avec Brad Pitt. Actrice hollywoodienne surpuissante, elle est aussi un exemple pour beaucoup d'autres femmes. Et à 50 ans, Jennifer Aniston s'assume pleinement. Alors pour la cérémonie des SAG Awards, pas question de dissimuler ses tétons sous une robe en satin très moulante.

Florence Foresti rend hommage à Jennifer Aniston

Un détail que Florence Foresti a tenu à honorer. Il faut dire que sur les tapis rouges, les femmes sont très souvent contraintes par de nombreuses injonctions sociales. Une morale latente qui sous-entendrait que chaque actrice ferait mieux de ne pas en dévoiler trop, à part, bien sûr, ce qui est socialement acceptable. Cette époque serait-elle enfin révolue ? Florence Foresti veut y croire : "Transe du téton comme dirait la belle Sophie Fontanel. Transe de cette époque où l'on bronzait en monokini et où l'on ne collait pas de cache-tétons sous nos robes pour apparaitre en public. Merci Jennifer Aniston de ce petit geste qui en dit beaucoup. Merci de ce soulagement" a commenté l'humoriste sur son compte Instagram en légende de photos de Jennifer Aniston lors des SAG Awards. Et de poursuivre, plus philosophe encore : "Alors le monde n'est pas encore devenu totalement fou. Tu es si jolie. Beaucoup plus que toutes ces filles à moitié nues qui cachent pourtant cette petite part d'humanité que nous partageons avec les hommes."

Un vibrant message qui s'inscrit dans la lignée d'une révolte qui gronde de plus en plus sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram, Twitter ou Facebook, de nombreuses femmes déplorent la censure et les règles discutables sur l'exposition d'une certaine nudité. En février dernier, le hashtag #FreeTheNipple, ou #LibérezLeTéton était ainsi lancé, afin de militer pour que le torse des femmes soit autant toléré que celui des hommes.

Par Sarah M