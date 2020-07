Jennifer Aniston : pourquoi l’actrice a failli quitter Friends avant la fin de la série

Pendant dix ans, de 1994 à 2004 plus exactement, Jennifer Aniston a interprété le rôle de Rachel Green dans Friends. Un rôle qui lui a permis de connaître un succès international et qui a fait d’elle une actrice de télévision iconique. Mais la comédienne aurait pu connaître une toute autre trajectoire. Comme le rapporte Ouest France, l’ex-femme de Brad Pitt aurait pu jouer dans seulement cinq épisodes de la première saison. En effet, Jennifer Aniston était déjà engagée dans une autre série, "Muddling Through", diffusée par un concurrent de NBC (diffuseur de "Friends") : CBS. "Notre peur était que nous tournions quatre ou cinq épisodes et que CBS, juste pour embêter NBC commande "Muddling Through" à la suite de quoi nous aurions dû changer d’actrice et retourner les cinq premiers épisodes", révélait David Crane, co-créateur de "Friends" lors d’une interview accordée à The Wrap. Au final la série a été annulée au bout de dix épisodes pour le plus grand bonheur des producteurs et des fans de "Friends".

La comédienne cartonne au cinéma

Quelques années plus tard, c'est Jennifer Aniston elle-même qui a eu envie de quitter la série, avant la fin de celle-ci en 2004. La cause ? Le fait qu'elle soit constamment associée à son rôle de Rachel Green. "On finit par s'épuiser. Ce que je veux dire, c'est que je ne pouvais absolument pas me débarrasser de Rachel. Je n'échappais jamais aux 'C'est Rachel de "Friends" !' C'était comme ça tout le temps et au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire 'mais tire-toi de cette p*tain de série !", révélait-elle dans l'émission Drama Actress Roundtable. Là encore, pour le plus grand bonheur des fans, Jennifer Aniston a continué de jouer dans Friends jusqu'à la fin de la série tout comme ses acolytes Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer. L'actrice de 51 ans a connu depuis la fin de la série un beau succès au cinéma cartonnant dans des comédies romantiques mais aussi dans des films indépendants.

