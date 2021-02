Jennifer Lawrence : l'actrice se blesse sur le tournage de son dernier film

Depuis le mois de novembre, Jennifer Lawrence participe au tournage du prochain film Netflix, "Don’t Look Up". Dans ce long-métrage, dont la sortie est prévue pour 2021 (aucune date officielle n’a cependant été dévoilée pour le moment, ndlr), l’actrice de 30 ans incarne Kate, une astronome qui tente d’avertir qu’un astéroïde s’approche dangereusement de la Terre. Jennifer Lawrence partage l’affiche avec Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Ariana Grande, Cate Blanchett mais aussi Tomer Sisley et Timothée Chalamet. Le tournage, qui se déroule actuellement au Massachusetts, a été perturbé ce vendredi 5 février 2021.

Jennifer Lawrence blessée à cause d’une explosion de verre

Selon les informations de "Page Six", Jennifer Lawrence s’est blessée au visage à cause d’une explosion de verre. Selon une source, "une explosion a été mise en place pour une cascade dans laquelle le verre se brise. C'était une cascade dans laquelle le verre était censé se briser correctement, mais cela l'a blessée". Jennifer Lawrence a été blessée près de l’oeil. Si la star de "Hunger Games" devrait s’en remettre bientôt, la production a préféré appeler les secours après l’accident. Et selon le Boston Globes, Jennifer Lawrence se tenait le visage lorsque les ambulanciers sont arrivés sur place. Ce n’est pas la première fois que Jennifer Lawrence se blesse durant un tournage. Il y a quelques années, lorsqu’elle jouait dans le film Mother, l’actrice s’était cassée une côte après une crise d’hyper-ventilation. Plus tard, lors du tournage du deuxième volet de Hunger Games, Jennifer Lawrence avait souffert de problèmes auditifs après plusieurs cascades sous-marines. "J'ai été sourde pendant des mois... mais à part ça, ce (le tournage, ndlr) n'était pas si difficile physiquement. J'ai juste eu des problèmes d'oreille à cause de la plongée, de l'eau et tout le reste. Et lors de la scène où l'on se jette à l'eau depuis la Corne d'Abondance, mon tympan a été perforé", confiait Jennifer Lawrence dans les colonnes de "Vanity Fair".

Par Matilde A.