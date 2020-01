Jennifer Lopez absente des nommés aux Oscars : la Toile s'insurge

Il y a quelques mois, le film "Hustlers" faisait sensation dans les salles obscures et signait le retour de Jennifer Lopez au cinéma. Ce long-métrage raconte la folle histoire d'une bande de stripteaseuses qui décident d'allier leurs forces pour arnaquer leurs riches clients de Wall Street. Si le plan marche à merveille, les ennuis ne se font pas attendre et l'argent part en un rien de temps, obligeant le groupe de danseuses à prendre tous les risques. Dans "Hustlers", c'est la prestation de Jennifer Lopez qui a été très remarquée. Une fois de plus, la bombe latine de 50 ans a pu faire tout l'étalage de ses attributs physiques et de ses talents en danse. Une prestation qui lui a valu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Los Angeles Film Critics Association Awards, et une nomination aux Critics Choice Awards.

Jennifer Lopez "snobée" par l'Académie des Oscars ?

Alors ce lundi 13 janvier, tandis que la liste des nommés aux Oscars 2020 a été dévoilée, tout le monde – ou presque – s'attendait à ce que Jennifer Lopez y figure. Outre-Atlantique, la surprise fut totale lorsque les acteurs Issa Rae et John Cho, en charge de dévoiler la liste tant attendue, n'ont pas du tout prononcé le nom de la star américaine d'origine portoricaine. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'indignation sur Twitter. Aux Etats-Unis, de nombreux internautes ont halluciné face au manque de considération vis-à-vis de la performance de Jennifer Lopez dans le film "Hustlers". "C'était censé être 'l'année de Jennifer Lopez. Elle a même sorti la robe Versace pour vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?", "Bon Dieu, Jennifer Lopez a été volée", pouvait-on lire par exemple. Pour un internaute, c'est sûr : Jennifer Lopez est depuis longtemps "snobée" par l'Académie des Oscars, considérée, selon lui, comme "toujours étrangère" aux yeux de la célèbre institution, voire "trop mainstream"…

Such blatant b.s. from the Academy snubbing Jennifer Lopez. She gave the best supporting actress performance. This is why I have such a problem with the Academy. She’s still an outsider. And too mainstream I guess. pic.twitter.com/auYyklwuzR — Jared Wyatt (@JaredWyatt95) January 13, 2020

Good lord, Jennifer Lopez was robbed https://t.co/5b1OphC9UU — ric flair drippini (@jesseltaylor) January 13, 2020

Jennifer Lopez being snubbed has me all like pic.twitter.com/g8DIXK04oh — Matt Neglia (@NextBestPicture) January 13, 2020

This is the saddest I've felt for Jennifer Lopez since "Dear Ben." — Louis Virtel (@louisvirtel) January 13, 2020

Jennifer Lopez deserved Best Supporting Actress. I’m drinking for her tonight. pic.twitter.com/x6jKTuQAeD — Fly|Pirates (@FlyPiratesx) January 6, 2020

Par Sarah M