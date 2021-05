Jennifer Lopez de nouveau en couple avec Ben Affleck ? La rumeur qui affole la Toile

Après quatre ans d’amour dont deux ans de fiançailles, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont annoncé en avril dernier leur rupture. Le site People a relayé un communiqué envoyé par la chanteuse et le champion dans lequel ils expliquent qu’ils ont réalisé qu’ils "s'entendaient "mieux en tant qu'amis" et ont décidé qu'ils allaient tout faire pour le rester : "Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir les uns les autres sur nos activités et projets communs. Nous nous souhaitons le meilleur". Pourtant un mois avant cette annonce, les deux amoureux avaient réfuté la rumeur de séparation : "Ils ont connu une période difficile. Mais ils ne se sont pas séparés... Elle travaille en République dominicaine et il est à Miami, il est donc difficile pour eux de se voir" déclarait dans le même temps, une source proche du couple. Et visiblement, Jennifer Lopez semble s’être déjà remise de cette séparation.

Alex Rodriguez surpris par la nouvelle

Ce lundi 10 mai, le Daily Mail a dévoilé des photos de Jennifer Lopez en compagnie de son ex-compagnon Ben Affleck. Selon le quotidien britannique, les deux anciens amoureux qui ont vécu une histoire d’amour très médiatisée il y a dix-sept ans auraient passé une semaine tous les deux dans le chalet de l’acteur dans l’Etat du Montana avant de rentrer en jet privé à Los Angeles : "Ils ont une connexion solide", a confié une source proche de la chanteuse à People. En plus de ce voyage, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont participé ensemble au Vax Live, un concert caritatif visant à promouvoir la vaccination, et Ben Affleck serait monté à plusieurs reprises dans une voiture le menant vers la demeure de la chanteuse. Un retour de flamme qui a surpris Alex Rodriguez : "Il pensait vraiment qu’ils pourraient travailler sur leur relation et se rabibocher. Il a essayé de contacter J.Lo pour la revoir mais elle a été sèche avec lui", a fait savoir un proche à E!Online.

Par Alexia Felix