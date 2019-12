Jessica Alba : sa méthode radicale pour ne pas être une "proie" à Hollywood

Dans "Los Angeles Bad Girls", Jessica Alba campe le rôle de Nancy, une mère de famille qui s'emploie à résoudre des enquêtes policières. En coulisses, l'actrice qui s'est fait connaître grâce à la série "Dark Angel" mène une vie beaucoup plus paisible, entourée de son mari Cash Warren et de leurs trois enfants. Et si elle fut un temps étiquetée comme une actrice de seconde zone, Jessica Alba a depuis pris sa revanche. À la tête d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits écolo pour les nourrissons, baptisée "The Honest Company", la businesswoman est à la tête d'une fortune colossale. On est loin de l'image sulfureuse que la bombe s'est longtemps traînée sur les tapis rouges de Hollywood. Pourtant, Jessica Alba avait pris quelques précautions – radicales – afin de ne pas être bloquée dans cette case si étroite.

Jessica Alba, militante dans l'âme

Aujourd'hui libérée de cette image sulfureuse, Jessica Alba jette un regard lucide sur ses débuts dans le monde du grand écran. "J'étais censée avoir honte si je tentais les hommes", s'est-elle remémorée en mai dernier, lors d'une conférence de presse lors du sommet "In Goop Health" à Los Angeles. "Alors lorsque je suis devenue actrice, j'ai arrêté de manger. J'essayais de ressembler à un garçon pour ne pas attirer autant d'attention. J'ai traversé une longue phase où j'étais un garçon manqué". Pourtant, en dépit de ces efforts inconsidérés, Jessica Alba dresse encore et toujours un bilan désabusé de son expérience dans cet univers parfois bien cruel : "À Hollywood vous êtes vraiment une proie. Ils voient une jeune fille et veulent juste la toucher de manière inappropriée (…) C'est pour ça que j'ai adopté une attitude assez intense de 'ne rigole pas avec moi'. Je me suis créé une façade plus dure parce que j'étais une femme."

Il lui faudra attendre la naissance de son premier enfant, Honor, pour se libérer de ces injonctions si lourdes à porter : "Je me suis dit : 'Oh c'est donc à ça que servent mes seins. À nourrir un enfant ! Et c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais faite. Alors j'ai finalement accepté mon corps de femme et j'ai arrêté d'avoir honte de moi-même". Un discours vibrant qui trouve un écho tout particulier, deux ans après la vague MeToo.

Par Sarah M