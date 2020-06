J.K. Rowling : Emma Watson condamne ses propos sur la transexualité

C’est une polémique qui ne s’essouffle pas. Il y a quelques jours, J.K. Rowling a été accusée par la Toile de transphobie après des tweets polémiques. Face aux critiques, la romancière avait rapidement tenté de se justifier : "Je respecte le droit de chaque personne trans de vivre de façon authentique et confortable. Je marcherais avec vous si vous étiez victime de discrimination en raison de votre transsexualité. En même temps, ma vie a été façonnée par le fait d'être une femme. Je ne pense pas que ce soit odieux de le dire. Si le sexe n'est pas réel, il n'y a pas d'attirance pour le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j'aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative. Ce n'est pas la haine de dire la vérité". Et si J.K. Rowling a tenté de s’excuser une nouvelle fois il y a quelques heures dans un long texte en révélant avoir été victime par le passé de violences conjugales et d’agressions sexuelles, Emma Watson a pris position contre J.K. Rowling.

Emma Watson prend position

Alors que Daniel Radcliffe a pris la parole le 9 juin dernier pour condamner les propos de l’auteure de la saga Harry Potter, Emma Watson, qui a incarné Hermione Granger au cinéma, a elle aussi pris position. Ce mercredi 10 juin, l’actrice s’est exprimée sur Twitter : "Les personnes trans sont qui elles disent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment remises en question ou qu’on leur dise qu’elles ne sont pas qui elles disent être. Je veux que mes followers trans sachent que moi et de nombreuses personnes dans le monde entier vous voyons, vous respectons et vous aimons pour qui vous êtes". Emma Watson a ensuite invité ses fans à donner à deux associations caritatives et a également souhaité un bon mois des fiertés à toutes et tous.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Happy #PRIDE2020 Sending love x — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Par Alexia Felix