J.K. Rowling victime de violences conjugales et d’agressions sexuelles, elle raconte

J.K. Rowling est en pleine tourmente depuis quelques jours. Sur la Toile, l’auteure de la saga Harry Potter est accusée de transphobie après la publication d’un tweet sur un article parlant des "personnes qui ont leurs règles" : "Je suis sûre qu'on devait avoir un mot pour ces gens. Que quelqu'un m'aide. Feum? Famme? Feemm?", avait écrit J.K. Rowling. Mais rapidement, la romancière a été la cible de violentes critiques, et Daniel Radcliffe, l’acteur d’Harry Potter, a également condamné les propos de J.K. Rowling : "Les femmes trans sont des femmes. Tout propos affirmant le contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres". Face aux nombreuses critiques, J.K. Rowling a de nouveau pris la parole dans un long blog.

"Il est traumatisant de revenir dessus"

Et rapidement, l’auteure a fait de terribles révélations pour mettre en contexte ses commentaires controversés sur les personnes transgenres : "Je suis sous les projecteurs depuis plus de vingt ans maintenant, et je n'ai jamais parlé publiquement du fait d'avoir moi-même survécu à des violences conjugales et des agression sexuelles. Ce n'est pas parce que j'ai honte que ces choses me soient arrivées, mais parce qu'il est traumatisant de revenir dessus et de se souvenir. Je suis aussi soucieuse de protéger ma fille issue de mon premier mariage". Après un premier mariage "violent" dont elle est sortie "difficilement", J.K. Rowling s’est remariée en 2001 avec le médecin écossais Neil Murray, "un homme vraiment bon".

Par Alexia Felix