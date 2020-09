Joaquin Phoenix papa : le prénom très symbolique de son fils

Joaquin Phoenix est sans aucun doute l'un des acteurs les plus emblématiques de sa génération. Cela fait plusieurs années maintenant qu'il enchaîne les succès avec des films tels que Her, Inherent Vice ou encore Joker plus récemment qui lui a valu de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Et cette carrière de comédien, il la doit à son frère River, également acteur. Il commençait à se faire un nom à Hollywood lorsqu'il est décédé dans les bras de Joaquin d'une overdose mortelle de Valium et de méthamphétamines à la sortie d'une boite de nuit. Il avait seulement 23 ans. Pour lui rendre hommage, l'interprète du Joker a décidé de lui rendre hommage et s'est lancé à fond dans le cinéma.

Joaquin Phoenix avait livré un touchant discours lors de la cérémonie des Oscars : "Le plus grand cadeau que ce métier a pu m'offrir, c'est l'opportunité d'utiliser ma voix pour ceux qui sont réduits au silence (...) On parle de l'égalité des sexes, du racisme, des droits de la communauté LGBT, des droits pour les autochtones, pour les animaux... Il s'agit de combattre ceux qui croient qu'une nation, qu'une race, qu'un genre ou qu'une espèce a le droit de dominer, contrôler et exploiter une autre sans aucune impunité".

un bel hommage

Il avait terminé en adressant un bel hommage à son frère : "J'ai été égoïste, cruel, difficile. Je ne suis pas un modèle... mais beaucoup ici m'ont donné une seconde chance et je pense que c'est là que l'on trouve le meilleur dans chacun. Quand on se soutient les uns les autres. (...) Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit ces paroles de chanson : 'Cours après l'amour et la paix suivra.' Merci".

Très discret en dehors des plateaux, il file le parfait amour avec l'actrice Rooney Mara. Ils se sont rencontrés en 2013 sur le tournage du film Her. Après plusieurs années d'amour, ils ont décidé d'agrandir leur famille. Il y a quelques jours, la jeune femme a accouché dans la plus grande discrétion. Dimanche 28 septembre lors du festival du film de Zurich, le réalisateur russe Victor Kossakovsky, dont le film Gunda a été produit par l'acteur a déclaré que ce dernier "venait juste d'avoir un bébé, un superbe garçon". Il a ensuite dévoilé le prénom très symbolique de ce dernier "Il s'appelle River" a-t-il ajouté.

Par J.F.