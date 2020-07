Joe Jonas et Sophie Turner parents pour la première fois ! Découvrez le prénom de leur fille

Carnet rose !

Joe Jonas et Sophie Turner sont parents pour la première fois ! Comme l'a rapporté TMZ ce lundi 27 juillet 2020, le chanteur des Jonas Brothers et l'actrice de la série "Game of Thrones" ont accueilli une petite fille. Si la nouvelle de son accouchement a été relayée il y a quelques heures seulement, le tabloïd révèle que la comédienne anglaise de 24 ans a accouché le 22 juillet dernier.



Mariés depuis juin 2019, Joe Jonas et Sophie Turner n'ont jamais annoncé publiquement qu'ils attendaient un enfant. Si l'actrice a réussi à garder le mystère autour de sa grossesse durant longtemps, des photos équivoques de son ventre bien arrondi, ont été publiées par les paparazzis durant ces dernières semaines. Après avoir misé sur la discrétion, le couple a finalement annoncé la naissance de leur fille et a même dévoilé son prénom : c'est une petite WILLA qui rejoint la famille Jonas !

Joe Jonas assagi et papa

Taylor Swift, Camilla Belle, Demi Lovato, Ashley Greene, Gigi Hadid... après avoir enchaîné les conquêtes durant des années, Joe Jonas est tombé sous le charme de Sophie Turner en 2016. A l'époque, l'actrice anglaise a seulement 20 ans et Joe Jonas 26 ans. Si personne ne misait sur leur couple au départ, ils ont réussi à taire faire les mauvaises langues en s'affichant plus amoureux et complices que jamais au fil des mois.



En mai 2019, les deux jeunes gens créent la surprise en se mariant de façon improvisée à Las Vegas. Le mois suivant, ils s'unissent à nouveau lors d'une cérémonie qui s'est d'ailleurs déroulée dans le sud de la France et où cette fois, leurs parents et amis proches étaient présents.



Aujourd'hui, la petite Willa vient agrandir la grande famille Jonas. L'aîné des Jonas Brothers, Kevin, est papa de deux petites filles prénommées Valentina et Alena, nées de son mariage qui dure avec Danielle Jonas.





Par E.S.