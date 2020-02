Joe Jonas : Sophie Turner serait enceinte de leur premier enfant

Depuis 2016, Joe Jonas et Sophie Turner filent le parfait amour. Très discrète sur sa vie privée, l'actrice découverte dans la série Game of Thrones a révélé au printemps 2019 que Joe Jonas l'avait tout simplement sauvé : "Il m’a dit 'Je ne peux pas être avec toi tant que tu ne t’aimes pas toi-même, je ne peux pas te voir m’aimer plus que tu ne t’aimes toi-même. Je pense qu’il m’a sauvé la vie d’une certaine manière. Maintenant j’arrive à m’aimer plus que je ne le faisais avant. (…) Je suis avec quelqu’un qui me rappelle que j’ai de la valeur. Quand quelqu’un vous répète tous les jours qu’il vous aime, cela vous fait beaucoup réfléchir et vous permet de vous apprécier un peu plus. Donc oui, je m’aime !", avait confié l'actrice au Sunday Times. Et alors que le couple s'est uni l'année dernière lors de deux cérémonies dont une en France, Joe Jonas et Sophie Turner s'apprêteraient à endosser un nouveau rôle, celui de parents.

Pas encore de confirmation

Selon le site américain JustJared, Sophie Turner serait enceinte. Ce sont des sources proches du couple qui ont annoncé la nouvelle : "Le couple garde les choses très très secrètes, mais leurs amis et leur famille sont super excités pour eux. Sophie a fait exprès de choisir des vêtements à porter en dehors et sur le tapis rouge pour s'adapter à son corps changeant". Toutefois la nouvelle n'a pas encore été confirmée par le chanteur et l'actrice. Cette nouvelle devrait tout de même permettre au couple de se remettre de la perte de leur chien Waldo. L'animal est décédé en juillet dernier après avoir été percuté par un véhicule à New York. Selon TMZ, Joe Jonas et Sophie Turner ont consulté un thérapeute avant de faire une déposition auprès de la police.

Par Alexia Felix