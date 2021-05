Joe Lara : l'emblématique Tarzan présumé mort dans un crash d'avion

Triste nouvelle pour les fans de Tarzan. L'interprète emblématique du personnage, Joe Lara, est actuellement présumé mort dans un crash d'avion. Ce samedi 29 mai, il a embarqué à bord d'un petit avion d'affaires avec sept personnes à l'intérieur . Mais quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Smyrna dans le Tennessee, l'engin s'est écrasé aux alentours de 11 heures, heure locale.

L'appareil - qui devait se rendre à Palm Beach en Floride - est tombé dans le lac Percy Priest, à une vingtaine de kilomètres du sud de Nashville.

"Nous ne cherchons plus de survivants"

C'est le Rutherford County Fire & Rescue qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et qui a donné les détails de l'accident. Sur place depuis quelques heures maintenant, les secouristes sont peu optimistes sur le fait de retrouver des survivants comme le rapporte l'administration fédérale de l'aviation au micro de CNN : "Nous ne cherchons plus de survivants à ce stade", a déclaré le chef des secouristes, Joshua Sanders, à l’occasion d’une conférence de presse, avant d'ajouter : "plusieurs composants de l’avion ainsi que des restes humains ont été retrouvés".

Présent à bord, Joe Lara s'était fait connaître dans les années 1990 pour avoir incarné Tarzan dans le téléfilm "Tarzan à Manhattan" en 1989. Il avait ensuite gardé ce personnage dans la série "Les aventures fantastiques de Tarzan" en 1996 et 1997.

Dans l'engin se trouvait également sa femme, Gwen Shamblin Lara, qu'il avait épousée en 2018 et qui avait deux enfants, nés d'une précédente union.

Par J.F.