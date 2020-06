Joel Schumacher : le réalisateur est mort à 80 ans

Joel Schumacher avait fait les beaux jours du cinéma américain à l'instar de Ian Holm décédé quelques jours plus tôt. . Réalisateur de grands films à succès, il vient de s'éteindre à l'âge de 80 ans. Il luttait depuis plus d'un an maintenant contre un cancer. C'est son équipe qui a annoncé la nouvelle dans la presse, lundi 22 juin. Son agent déclare que le réalisateur "s'est éteint paisiblement" avant d'ajouter que "ses amis et ses collaborateurs se souviendront de lui avec tendresse". Le monde du cinéma gardera d'excellents souvenirs de Joel Schumacher puisqu'il laisse de très grands films derrière lui. Après un passage dans la mode, le jeune homme originaire de New-York décide de s'installer à Los Angeles où il commence une carrière de costumier, avant d'être scénariste puis réalisateur.

des grands succès comme batman ou phone game

Il lance sa carrière en réalisant la comédie "La femme qui rétrécit" en 1981. Les portes du cinéma sont grandes ouvertes et il confirmera son talent quelques années plus tard au milieu des années 80 avec "Génération Perdue", film qui révèlera notamment Kiefer Sutherland. Une dizaine d'années plus tard, il adapte deux romans de John Grishman, "Le client" et "Le droit de tuer ?". Mais ce qui fera sans aucun doute la renommée du réalisateur, c'est la réalisation de deux "Batman" avec pour acteur principal Val Kilmer puis George Clooney. Autre grand succès dans les années 2000, "Phone Game", un thriller qui a lieu dans une cabine téléphonique. Pour jouer ce rôle, le réalisateur avait fait appel à Colin Farrell.

