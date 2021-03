JoeyStarr en couple ou célibataire ? Le point sur sa vie amoureuse

C'est la nouvelle série TF1 qui cartonne. La semaine dernière, la chaîne a dévoilé sa nouvelle création originale baptisée "Gloria". Cette dernière raconte l'histoire de Gloria incarnée par Cécile Bois, une avocate et mère de trois enfants qui vit tranquillement dans une petite ville de Bretagne près de l'eau et où tout le monde se connaît. Son quotidien change subitement lorsque son mari disparaît sans explication. En plus de Cécile Bois au casting, on retrouve JoeyStarr. Depuis quelques années maintenant, le rappeur a mis un pied dans le cinéma français et ne compte plus en ressortir. Entre le rap et la comédie, il a donc une vie professionnelle bien remplie.

une vie amoureuse bien mystérieuse

Mais quid de sa vie privée ? JoeyStarr a vécu une courte histoire d'amour avec Karine Le Marchand en 2018. Après seulement quelques semaines de relation, le couple se sépare à la surprise de tous. L'animatrice de "L'amour est dans le pré" s'était confiée sur cette idylle dans les colonnes du magazine "Elle" quelques mois après : "Je l'ai rencontré dans un cadre professionnel et il a posté une photo de nous deux. Plus tard, il a posté une photo de moi en train de dormir. J'ai fait la même chose deux mois plus tard... Mais ce n'était pas de l'exposition. Je ne me suis pas exprimée, je n'ai ni confirmé ni démenti quoi que ce soit." Depuis, JoeyStarr ne s'est affiché avec aucune femme, impossible donc de savoir si l'acteur est en couple ou bien célibataire. Un sujet que vraisemblablement, il préfère garder secret.

Par J.F.