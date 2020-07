John Travolta : sa femme Kelly Preston est morte à 57 ans

Ce lundi 13 juillet 2020 est plus que jamais marqué par le deuil. Quelques heures après l'annonce de la mort de Benjamin Keough, le petit-fils d'Elvis Presley, nous apprenons la mort de l'actrice Kelly Preston, la femme de John Travolta.

Si la presse américaine vient en effet de relayer l'annonce du décès de la comédienne de 57 ans, c'est son mari en personne qui a révélé sa mort sur son compte Instagram.



"C'est avec un cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein. Elle a mené un combat courageux avec l'amour et le soutien de tant de personnes. Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers ses médecins et ses infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui l'ont aidée, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés", a écrit l'acteur du film Grease sur le réseau social.

"On se souviendra toujours de l'amour et de la vie de Kelly. Je vais prendre un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d'avance si vous n'avez pas de nouvelles de nous pendant un certain temps. Mais sachez que je ressentirai votre élan d'amour dans les semaines et les mois à venir, au fur et à mesure de notre guérison. Tout mon amour", a poursuivi John Travolta.

Un long combat contre le cancer

Un brin moins connue que son célèbre mari, Kelly Preston excellait elle aussi dans le septième art et a ainsi tourné dans plus de 45 films au cours de sa carrière. Découverte par un photographe de mode quand elle avait 16 ans, elle a fait quelques campagnes publicitaires et a suivi des cours d'art dramatique à l'Université de la Californie du Sud avant de commencer à jouer dans divers téléfilms et longs-métrages.



Fraîchement divorcée, elle épouse l'acteur John Travolta en 1991. De cette union sont nés trois enfants : Jett Travolta (1992-2009), Ella Bleu (née en 2000) et Benjamin (né en 2010). Depuis deux ans, l'actrice se battait contre un cancer du sein et suivait donc un traitement médical, mais avait fait le choix de garder son combat privé.

Par E.S.