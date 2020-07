John Travolta : Sa femme Kelly Preston morte, sa fille Ella lui rend hommage

La famille de John Travolta est en plein deuil. Ce lundi 13 juillet, l’acteur américain a annoncé sur son compte Instagram la mort de sa femme Kelly Preston : "C'est avec un cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein. Elle a mené un combat courageux avec l'amour et le soutien de tant de personnes. Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers ses médecins et ses infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui l'ont aidée, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés. On se souviendra toujours de l'amour et de la vie de Kelly. Je vais prendre un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d'avance si vous n'avez pas de nouvelles de nous pendant un certain temps. Mais sachez que je ressentirai votre élan d'amour dans les semaines et les mois à venir, au fur et à mesure de notre guérison. Tout mon amour".

"merci d'avoir rendu ce monde meilleur"

Face à la nouvelle, les hommages se multiplient sur la Toile. Et rapidement, c’est Ella Travolta, la fille de Kelly Preston et de John Travolta qui a pris la parole sur Instagram. La jeune femme de 20 ans a rendu un tendre hommage à sa mère : "Je n'ai jamais rencontré une personne aussi courageuse, aussi forte, aussi bienveillante que toi. Tous ceux qui ont eu la chance de te rencontrer seront d'accord pour dire que tu avais une lueur, une lumière qui ne cessait d'éclairer les gens autour de toi, qui rendait tout le monde heureux. Merci d'avoir été toujours là pour moi. Merci pour ton amour. Merci pour ton aide, et merci d'avoir rendu ce monde meilleur pour tout le monde. Tu as rendu la vie plus belle et je sais que tu continueras à le faire. Je t'aime tellement", a-t-elle écrit en légende d’une photo de Kelly Preston.

Par Alexia Felix